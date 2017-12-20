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Обнинским школьникам предложили попробовать себя в роли студентов

20 декабря 2017
Образование


Обнинским школьникам предложили попробовать себя в роли студентов

Сегодня в ИАТЭ НИЯУ МИФИ началась регистрация на зимний Предуниверситарий, который в этом году пройдет под названием «Территория погружения».

В период с 9-го по 11-е января, записавшиеся ученики старших классов окунутся в студенческую жизнь, пройдут интересные образовательные маршруты и курсы, а также примут участие в профориентационном квесте. Кроме того, будущие абитуриенты смогут пообщаться с ведущими профессорами вуза, а также принять участие в олимпиадах проводимых госкорпорацией «Росатом».

Организаторы отмечают, что программа Предуниверситария рассчитана на определенное количество человек, а потому с подачей заявок лучше не медлить.

Последним днем регистрации было объявлено четвертое февраля.

Также, всю необходимую информацию можно получить по телефонам: (48439) 7-36-56, (48439) 7-66-31 до 29-го декабря, после этой даты вопросы можно будет присылать только на электронный адрес OVO@iate.obninsk.ru.

 
 
Автор новости: Степан Федоров

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