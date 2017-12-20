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20 декабря 2017
Культура
В Обнинске покажут работы великого французского иллюстратора
Уже буквально через пару дней, 22-го декабря, жители наукограда смогут ознакомиться с работами Гюстава ДОРЕ, французского художника, который и по сей день считается одним из величайших иллюстраторов в мире.
Выставка работа знаменитого мастера будет проходить в Музее Истории и продлится до 18-го февраля.
В экспозицию входят 120 работ художника, в том числе и те, что принесли Доре всемирную славу, например «Потерянный рай» Мильтона, «Божественная комедия» Данте, «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» Сервантеса, «Приключения Барона Мюнхгаузена» Р.Э. Распе, а также рисунки по мотивам библейских сюжетов, выполненные в технике 19-го столетия.
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