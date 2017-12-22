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В следующем году в Обнинске по-новому подсветят пешеходные переходы

22 декабря 2017
Дороги


В следующем году в Обнинске по-новому подсветят пешеходные переходы

В этом году на обновленном пешеходном переходе возле «Триумф Плазы» было введено так называемое контурное освещение.

Принцип работы этой инновации очень прост. Над «зеброй» устанавливается лампа, свет от которой будет отличаться от остальных фонарей и тем самым привлекать внимание водителя к дороге.

По словам членов комиссии по безопасности дорожного движения, это нововведение имеет большой потенциал, и на деле оно показало свою эффективность. В связи с этим, на следующий год планируется обновить еще несколько переходов.

- Предлагаю сотрудникам ГИБДД подготовить нам список десяти самых проблемных участков в городе, где мы постараемся организовать подобное освещение, - подвел итог обсуждения вице-мэр по вопросам городского хозяйства Вячеслав ЛЕЖНИН.

Впрочем, согласно мнению большинства членов комиссии, можно предположить, что модернизация ожидает оставшиеся переходы на проспекте Маркса, а также «зебру» по улице Белкинской, в районе дома № 44.

 
 
Автор новости: Степан Федоров

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