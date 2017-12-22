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22 декабря 2017
Дороги
В следующем году в Обнинске по-новому подсветят пешеходные переходы
Принцип работы этой инновации очень прост. Над «зеброй» устанавливается лампа, свет от которой будет отличаться от остальных фонарей и тем самым привлекать внимание водителя к дороге.
По словам членов комиссии по безопасности дорожного движения, это нововведение имеет большой потенциал, и на деле оно показало свою эффективность. В связи с этим, на следующий год планируется обновить еще несколько переходов.
- Предлагаю сотрудникам ГИБДД подготовить нам список десяти самых проблемных участков в городе, где мы постараемся организовать подобное освещение, - подвел итог обсуждения вице-мэр по вопросам городского хозяйства Вячеслав ЛЕЖНИН.
Впрочем, согласно мнению большинства членов комиссии, можно предположить, что модернизация ожидает оставшиеся переходы на проспекте Маркса, а также «зебру» по улице Белкинской, в районе дома № 44.
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