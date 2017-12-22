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Обнинских родителей поставили в пример региону

22 декабря 2017
Дети


Обнинских родителей поставили в пример региону

На прошедшем вчера заседании комиссии по безопасности дорожного движения начальник ОГИБДД ОМВД России по городу Обнинску Алексей ИСАЕВ высоко оценил работу организованных в школах наукограда «Родительских патрулей» и похвалил горожан за проявленную сознательность.

- Хотелось бы выразить свою благодарность и руководству школ, и родителям, участвующим в этой акции. Также очень приятно видеть, что проводится большая работа по разъяснению правил дорожного движения школьникам, это для нас является большим подспорьем, - заявил Алексей Викторович.

Поддержал полицейского и вице-мэр по вопросам городского хозяйства Вячеслав ЛЕЖНИН.

- У нас действительно ведется большая работа, которую видят в области и ставят в пример. Сейчас практически все школы в городе присоединились к этой акции, и мы ожидаем, что в скором времени у нас и вовсе не останется исключений, - отметил Вячеслав Вячеславович.

Напомним, что задача «Родительского патруля» заключается в том, чтобы организовать дежурство на ближайших к школам пешеходных переходах и помочь детям безопасно перейти проезжую часть.

 
 
Автор новости: Степан Федоров

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