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22 декабря 2017
Дети
Обнинские семьи, в которых родится первый ребенок, будут получать почти 15 тысяч рублей
Уже известно, что Госдума РФ единогласно приняла в третьем, окончательном, чтении закон о ежемесячных выплатах при рождении первого ребенка.
В связи с этим мы связались с начальником управления социальной защиты населения города Обнинска Владимиром ЖАРСКИМ и попросили его разъяснить, на какую сумму в этом случае смогут рассчитывать жители Калужской области и, в частности, наукограда.
Сначала он уточнил, что эту выплату смогут получать семьи, в которых малыш появится лишь, начиная с января 2018 года. А сумма будет зависеть от размера прожиточного минимума, который в нашем регионе сейчас составляет 9 тысяч 600 рублей.
– Чтобы семья могла получать эти деньги, среднедушевой доход каждого ее члена не должен превышать полтора размера прожиточного минимума, – пояснил Владимир Алексеевич.
То есть наши земляки могут рассчитывать на сумму 14 тысяч 400 рублей.
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