Обнинские семьи, в которых родится первый ребенок, будут получать почти 15 тысяч рублей

Обнинские семьи, в которых родится первый ребенок, будут получать почти 15 тысяч рублей

За текущий год в Обнинске из оборота было изъято около сотни поддельных купюр