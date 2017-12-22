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Под Обнинском большегруз сбил мужчину

22 декабря 2017
Происшествия


Под Обнинском большегруз сбил мужчину

В соседнем с Обнинском Жуковском районе случилась авария.

Возле деревни Бухловка большегрузный автомобиль «Ивеко» наехал на пешехода. Мужчина с многочисленными травмами был доставлен в больницу.

Спасатели и полицейские вообще считают, что пешеходу просто повезло. Потому что, если взять в расчет габариты автомобиля, последствия могли быть гораздо более серьезные. Хотя мужчина переходил дорогу по «зебре» и среди бела дня. Опыт показывает, что даже на пешеходном переходе нужно быть очень внимательным.


 
 
Автор новости: Инна Емелина

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