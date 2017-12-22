Под Обнинском большегруз сбил мужчину

Обнинские семьи, в которых родится первый ребенок, будут получать почти 15 тысяч рублей

В соседнем с Обнинском Жуковском районе случилась авария.Возле деревни Бухловка большегрузный автомобиль «Ивеко» наехал на пешехода. Мужчина с многочисленными травмами был доставлен в больницу.Спасатели и полицейские вообще считают, что пешеходу просто повезло. Потому что, если взять в расчет габариты автомобиля, последствия могли быть гораздо более серьезные. Хотя мужчина переходил дорогу по «зебре» и среди бела дня. Опыт показывает, что даже на пешеходном переходе нужно быть очень внимательным.