В Обнинске старушка стала очередной жертвой мошенников

В квартиру к пожилой женщине наведались два незваных гостя с предложением купить у них чудодейственный прибор, способный в одночасье вылечить чуть ли не от всех болезней сразу.Цена вопроса – тринадцать тысяч рублей.Доверчивая женщина естественно поверила «доброжелателям», только нужной суммы у нее не оказалось. Но продавцы проявили щедрость, согласившись продать ей диковинку за двенадцать тысяч рублей.Уже когда незнакомцы покинули квартиру, женщина усомнилась в целесообразности своей покупки и обратилась за помощью в правоохранительные органы. Полицейские установили, что на просторах Интернета аналогичный товар можно приобрести в десятки раз дешевле, поэтому действия незваных гостей можно квалифицировать как мошенничество.Полицейские еще раз обращаются к горожанам с просьбой не пускать в свои дома посторонних людей и не приобретать у них товары. Нередко таким образом втереться в доверие пытаются мошенники.