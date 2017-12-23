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В Обнинске старушка стала очередной жертвой мошенников

23 декабря 2017
Общество


В Обнинске старушка стала очередной жертвой мошенников

В квартиру к пожилой женщине наведались два незваных гостя с предложением купить у них чудодейственный прибор, способный в одночасье вылечить чуть ли не от всех болезней сразу.

Цена вопроса – тринадцать тысяч рублей.

Доверчивая женщина естественно поверила «доброжелателям», только нужной суммы у нее не оказалось. Но продавцы проявили щедрость, согласившись продать ей диковинку за двенадцать тысяч рублей.

Уже когда незнакомцы покинули квартиру, женщина усомнилась в целесообразности своей покупки и обратилась за помощью в правоохранительные органы. Полицейские установили, что на просторах Интернета аналогичный товар можно приобрести в десятки раз дешевле, поэтому действия незваных гостей можно квалифицировать как мошенничество.

Полицейские еще раз обращаются к горожанам с просьбой не пускать в свои дома посторонних людей и не приобретать у них товары. Нередко таким образом втереться в доверие пытаются мошенники.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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