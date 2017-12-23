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23 декабря 2017
Общество
В Обнинске старушка стала очередной жертвой мошенников
Цена вопроса – тринадцать тысяч рублей.
Доверчивая женщина естественно поверила «доброжелателям», только нужной суммы у нее не оказалось. Но продавцы проявили щедрость, согласившись продать ей диковинку за двенадцать тысяч рублей.
Уже когда незнакомцы покинули квартиру, женщина усомнилась в целесообразности своей покупки и обратилась за помощью в правоохранительные органы. Полицейские установили, что на просторах Интернета аналогичный товар можно приобрести в десятки раз дешевле, поэтому действия незваных гостей можно квалифицировать как мошенничество.
Полицейские еще раз обращаются к горожанам с просьбой не пускать в свои дома посторонних людей и не приобретать у них товары. Нередко таким образом втереться в доверие пытаются мошенники.
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