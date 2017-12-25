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Анатолий Артамонов и Николай Любимов вошли в генсовет «Единой России»

25 декабря 2017
Политика


Анатолий Артамонов и Николай Любимов вошли в генсовет «Единой России»

В минувшую субботу в руководстве правящей партии произошла кадровая ротация.

В генсовет «Единой России» включили 38 новых членов, предварительно выведя оттуда «старичков». Среди самых медийных новых лиц - актер театра и кино Сергей БЕЗРУКОВ.

Также в руководящий орган входит пул губернаторов. Среди них глава Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ и губернатор Рязанской области, ранее возглавлявший Заксобрание нашего региона и представлявший его в Госдуме, Николай ЛЮБИМОВ. Для последнего этот виток по карьерной лестнице, безусловно, поможет увеличить политический вес.

Напомним, партия «Единая Россия» была образована 1 декабря 2001 года. Она поддерживает общий политический курс Президента России Владимира ПУТИНА.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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