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25 декабря 2017
Политика
Анатолий Артамонов и Николай Любимов вошли в генсовет «Единой России»
В минувшую субботу в руководстве правящей партии произошла кадровая ротация.
В генсовет «Единой России» включили 38 новых членов, предварительно выведя оттуда «старичков». Среди самых медийных новых лиц - актер театра и кино Сергей БЕЗРУКОВ.
Также в руководящий орган входит пул губернаторов. Среди них глава Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ и губернатор Рязанской области, ранее возглавлявший Заксобрание нашего региона и представлявший его в Госдуме, Николай ЛЮБИМОВ. Для последнего этот виток по карьерной лестнице, безусловно, поможет увеличить политический вес.
Напомним, партия «Единая Россия» была образована 1 декабря 2001 года. Она поддерживает общий политический курс Президента России Владимира ПУТИНА.
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