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Жительница Боровского района избила на работе свою коллегу

25 декабря 2017
Криминал


Жительница Боровского района избила на работе свою коллегу

В дежурную часть отдела полиции по Боровскому району поступило сообщение о том, что в городскую больницу доставлена 37-летняя жительница Наро-Фоминска с ушибом головного мозга и острой внутричерепной гематомой.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что женщина трудилась на одном из предприятий Боровского района. Именно там между потерпевшей и ее коллегой разгорелся конфликт на почве личной неприязни. Женщине был нанесен удар, в результате которого она упала с лестницы. С полученными травмами она попыталась добраться до ближайшей автобусной остановки, но внезапно почувствовала себя плохо и потеряла сознание. После этого она была доставлена в больницу бригадой скорой помощи.

Участковые уполномоченные задержали подозреваемую по «горячим следам». Ею оказалась 43-летняя жительница Ермолина. По данному факту возбуждено уголовное дело, и нападавшей грозит до восьми лет лишения свободы.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

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