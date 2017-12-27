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Администрация Боровского района оказала финансовую помощь двум компаниям

27 декабря 2017
Экономика


Администрация Боровского района оказала финансовую помощь двум компаниям

Заместитель главы администрации Боровского района по вопросам экономического развития Станислав ФИЛИППОВ подвел итоги конкурса, проводимого в рамках муниципальной программы по поддержке малого и среднего предпринимательства.

Это программа действует в двух направлениях: частичное возмещение затрат по кредитам, связанным с приобретением производственного оборудования, и гранты начинающим предпринимателям.

В декабре был окончен прием заявок на конкурс, интерес к которому проявило четыре компании. Из них двум удалось пройти отбор по установленным критериям (отсутствие задолженностей, регистрация на территории района, зарплата сотрудников не ниже среднеотраслевой и т.д.) – это компании «Колос» и «Порционные продукты».

По словам Станислава Николаевича, общий объем поделенных между ними средств составил миллион рублей.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

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