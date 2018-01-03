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В Обнинске телефон скорой разрывается от вызовов

3 января 2018
Медицина


В Обнинске телефон скорой разрывается от вызовов

Сегодня на пульт обнинской службы 112 поступило большое число обращений с просьбой оказать медицинскую помощь.

Их так много, что диспетчеры пока даже не смогли назвать точное количество. Все эти звонки были переадресованы в скорую помощь. И, как рассказали в управлении ГО и ЧС наукограда, медики сегодня просто сбились с ног.

В основном люди жаловались на высокую температуру и повышенное давление. Но если первый симптом связан с активизацией вируса, то гипертонию спровоцировали неблагоприятные погодные условия и обильный прием алкогольных напитков.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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