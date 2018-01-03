|
3 января 2018
Медицина
В Обнинске телефон скорой разрывается от вызовов
Сегодня на пульт обнинской службы 112 поступило большое число обращений с просьбой оказать медицинскую помощь.
Их так много, что диспетчеры пока даже не смогли назвать точное количество. Все эти звонки были переадресованы в скорую помощь. И, как рассказали в управлении ГО и ЧС наукограда, медики сегодня просто сбились с ног.
В основном люди жаловались на высокую температуру и повышенное давление. Но если первый симптом связан с активизацией вируса, то гипертонию спровоцировали неблагоприятные погодные условия и обильный прием алкогольных напитков.
Просмотров: 264
Последние новости из рубрики «Медицина» и по тэгам #скорая, #медики, #гипертония:
27 декабря 2017
Обнинская КБ №8 будет работать в праздники в режиме «выходного дня»
Как ранее сообщалось, обнинская клиническая больница будет открыта на период новогодних праздников, так
21 декабря 2017
Обнинск вошел в «территорию риска» по распространению ВИЧ-инфекции
На прошедшем вчера заседании координационного совета при областном Правительстве обсудили ситуацию с
20 декабря 2017
В обнинском МРНЦ пройдет день открытых дверей
23 декабря в обнинском Медицинском радиологическом научном центре пройдет день открытых дверей, организованный
19 декабря 2017
В ИАТЭ собираются готовить уникальных медиков
Медицинский факультет ИАТЭ НИЯУ МИФИ, созданный в 2006 году по инициативе главы региона Анатолия АРТАМОНОВА
18 декабря 2017
МРНЦ хочет стать полигоном для исытания отечественного оборудования по лучевой терапии
Об этом сегодня рассказал генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России Андрей КАПРИН.
18 декабря 2017
С уровнем травматизма в Обнинске по-прежнему все хорошо
Благодаря тому, что начало зимы выдалось не самым снежным, а скорее дождливым и теплым, количество жителей
15 декабря 2017
Обнинцев обнадежили сокращением очередей в поликлинике
Километровые очереди в обнинской КБ№8 уже давно перестали быть чем-то из ряда вон выходящим. Решить эту
14 декабря 2017
Безответственному врачу дали условный срок
В соседнем с Обнинском Жуковском районе суд вынес приговор бывшему врачу станции скорой медицинской помощи
12 декабря 2017
В обнинких школах болеют семь процентов учеников
Необычная картина, связанная с сезонной заболеваемостью, наблюдается сейчас в Калужской области. С одной
6 декабря 2017
За помощью к травматологам из-за гололеда в Обнинске пока никто не обращался
Зима полностью вступила в свои права, принеся коммунальщикам дополнительную работу и заботы. В последние
Архив новостей
Самое оцененное
13 декабря 2017
Обнинские перевозчики уверены, что в «ИАТЭ» учатся магнаты?
Проблема с транспортом наукограде не сказать, что нова, и не
14 декабря 2017
Молодая учительница считает нагрузку в школах чрезмерной
На днях учительница географии, живущая в Обнинске и работающая
8 декабря 2017
Депутаты предрекают скорую смерть МП «ОПАТП»
То, что проблема муниципального транспорта в Обнинске достигла своего апогея,
Самое читаемое
Транспорт
22 декабря 2017
В новогодние праздники будет изменено расписание движения электропоездов на Киевском направлении
Мероприятия
26 декабря 2017
Массовое гуляние в новогоднюю ночь в Обнинске продлится всего полтора часа
Лента новостей
2 января 2018
Обнинцы дождутся своих квартир не раньше осени этого года
В...
29 декабря 2017
Обнинские ДПС-ники задержали пьяного водилу
Причем...
29 декабря 2017
Обнинские полицейские задержали любителя «халявы»
Как...
29 декабря 2017
Мэр Обнинска встретит
В...
28 декабря 2017
Губернатор наградил почетной грамотой мэра Боровска
На...
28 декабря 2017
Обнинские полицейские задержали мигранта с поддельным паспортом
Как...
28 декабря 2017
Перед праздником в Обнинске активизировались лоточники
Еще...
27 декабря 2017
Встречать Новый год обнинцы будут в грязи и слякоти
Несмотря...
27 декабря 2017
Председатель контрольно-счетной палаты поздравил обнинцев с Новым годом
Во...
26 декабря 2017
Под Обнинском горит дом, а хозяин успел спастись
В...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
7
Строительство высоток у «Плазы» спровоцирует образовательный коллапс?
2
6
В Обнинске всю ночь искали детей
3
6
Школьнице грозит пять лет тюрьмы за кражу мобильника
4
2
Бездействие и равнодушие властей губит многодетные семьи!
5
1
Обнинцы дождутся своих квартир не раньше осени этого года
1
12
Высотки у Плазы будут строить без учета мнения жителей!
2
7
Строительство высоток у «Плазы» спровоцирует образовательный коллапс?
3
7
Перед праздником в Обнинске активизировались лоточники
4
6
В Обнинске всю ночь искали детей
5
6
Школьнице грозит пять лет тюрьмы за кражу мобильника
Доска объявлений
События
91
Компьютеры
307
Работа
722
Недвижимость
811
Авто-мото
454
Бытовая техника
364
Мебель
437
Одежда
347
Животные
1071
Оргтехника
67
Мобильная связь
161
Услуги
2450
Разное
1180
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail: reklama-m-m@mail.ru
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.