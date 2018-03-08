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В администрации Боровского района назвали предприятия, которые не платили зарплату сотрудникам

8 марта 2018
Экономика


В администрации Боровского района назвали предприятия, которые не платили зарплату сотрудникам

Как рассказал заместитель главы администрации Боровского района по вопросам экономического развития Станислав ФИЛИППОВ, в прошлом году 8 организаций Боровского района допустили перед своими сотрудниками задолженность по заработной плате на сумму почти в 5,5 млн. рублей.

По его словам, впоследствии задолженность погасили 4 организации на 2 млн. рублей. Долги 2 компаний («Боровский картон», «ОСиТ») на сумму примерно в 372 тысячи рублей признаны судебными приставами невозможными к взысканию.

Также, как отметил Станислав Николаевич, около 160 тысяч рублей задолженности «Жилкомсервиса» будет погашена после реализации судебными приставами имущества данной организации. А в отношение «Икс-Вуд», накопившего долги по зарплате почти на 3 млн. рублей, введена процедура банкротства.

Уже в этом году, по его словам, компания КМДК «Союз-Центр» допустил задолженность за 1 месяц, которая благодаря большому количеству сотрудников составляла более 20 млн. рублей, которые впрочем были погашены.

В свою очередь прокурор Боровского района Александр ЕГОРОВ рассказал о том, что в отношении еще одной организации – «Лагуна», в следственный комитет внесено требование о возбуждении уголовного дела по факту задолженности свыше 2 месяцев.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

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