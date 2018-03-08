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В Обнинске задержаны подозреваемые в убийстве студентки ИАТЭ

8 марта 2018
Криминал


В Обнинске задержаны подозреваемые в убийстве студентки ИАТЭ

Два года назад страшная трагедия потрясла жителей первого наукограда.

Возвращаясь домой с работы, была убита беззащитная девушка, обучающаяся в Институте атомной энергетики. Правоохранительные органы тут же взялись за поиски преступников, первой зацепкой стала уникальная бита, которую обнаружили на месте преступления. Однако скорой развязки не последовало.

Позже многие жители наукограда прошли ДНК - тест. Однако и эта процедура не ускорила поимку преступника. Через полтора года обнинцы уже выражали сомнение, что злоумышленника удастся найти, но вчера правоохранительные органы смогли доказать обратное.

Как сообщили в УМВД России по Калужской области, в результате проведенной работы были установлены и задержаны два жителя Малоярославецкого района. Один из них ранее привлекался к уголовной ответственности. Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК России. Ведется следствие.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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