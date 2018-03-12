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12 марта 2018
Власть
Депутаты 51 микрорайона отчитаются перед населением
Депутаты Горсобрания Марина ХОМЕНКО и Светлана ЛУКЬЯНЕНКО встретятся с жителями микрорайона в актовом зале лицея «Держава» в шесть часов вечера.
Парламентарии намерены отчитаться о проделанной работе, сообщить населению о своих планах на будущее и выслушать их наказы и пожелания.
Светлана Лукьяненко в этом созыве Горсобрания самый «молодой» депутат, так как только в сентябре минувшего года она заняла кресло, освободившееся после ухода Надежды РОЖКОВОЙ. Однако, по словам самой избранницы народа, за этот небольшой период времени она уже сделала много чего.
- В прошлом году я не только участвовала в организации подачи документов на благоустройство ряда дворов по программе «Городская среда», но и в дальнейшем вела работу с подрядчиком практически ежедневно. Кроме того совместно с администрацией Обнинска был организован проект «Школа грамотного потребителя», когда людям объясняли, как решать вопросы ЖКХ, - пояснила Светлана Сергеевна.
Кроме того, по словам Лукьяненко, она была в числе организаторов всевозможных праздников в микрорайоне и помогла решить вопросы теплоснабжения в некоторых квартирах. В дальнейшем Светлана Лукьяненко надеется расширить спектр своей деятельности, однако, скорее всего большинство вопросов все равно будут посвящены теме ЖКХ.
- Вопросы благоустройства и в целом ЖКХ, как показал опыт, самые острые для населения. Людей очень волнует работа с управляющими компаниями и решение бытовых проблем, - резюмировала депутат.
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