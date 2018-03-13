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13 марта 2018
Общество
В Балабанове собирают помощь погорельцам
Социально-реабилитационный центр «Ориентир» продолжает сбор помощи женщине и ее ребенку, чья квартира по адресу ул. Дзержинского, 99 выгорела при пожаре.
Как отмечает заведующая данным учреждением Нина КОТОВА, оказать поддержку семье можно как одеждой, так и деньгами, которые «Ориентир» принимает по адресу: г. Балабаново, ул. Лесная, дом 16.
Напомним, что инцидент произошел 22 февраля, кода нетрезвый житель Жуковского района после ссоры со своей знакомой пригрозил спалить ее жилплощадь и поджег диван, а прибывшему на место участковому начал угрожать ножом. Мужчину в итоге доставили в отдел полиции, однако все содержимое жилища оказалось обуглено.
Что касается информации о том, что женщина перед возникновением конфликта распивала дома спиртное вместе с виновником пожара, то, как выяснилось, это не соответствует действительности. На момент происшествия ее даже не было в квартире.
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