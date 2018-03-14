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14 марта 2018
Транспорт
Обнинские власти ожидали большей сознательности от перевозчиков
Выполняя поручение мэра Обнинска Владислава ШАПШИ, управление потребительского рынка, транспорта и связи ведет мониторинг состояния салонов маршруток, устраивая перевозчикам регулярные проверки и указывая на имеющиеся недостатки.
Чаще всего поводом для замечаний становится грязные стены и пол автомобиля, или изношенные чехлы на местах для пассажиров.
Как рассказала корреспондентам «Obninsk.Name» начальник управления Анна КРАСИКОВА, навстречу администрации перевозчики идут неохотно, и наводить порядок не торопятся.
- К сожалению, не могу не отметить тот факт, что несмотря на всю проделанную работу ситуация улучшается не так быстро как нам бы того хотелось, и проводя новые проверки мы все равно отмечаем какие-то нарушения. Честно говоря, ожидали большей сознательности, - заявила Анна Всеволодовна.
В то же время, Красикова отмечает, что положительная динамика все-таки есть, количество нарушителей понемногу сокращается, и на некоторых маршрутах была проделана хорошая работа над ошибками.
Так, например, на девятом, пятнадцатом и двадцать третьем маршрутах уже заменили восемь комплектов чехлов и еще 12 должны будут обновиться в ближайшее время.
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