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Обнинские сноубордисты померяются силами на склоне горнолыжки

14 марта 2018
Спорт


Обнинские сноубордисты померяются силами на склоне горнолыжки

Совсем скоро на обнинской горнолыжке пройдет одно из самых важных событий в жизни экстремалов наукограда.

Семнадцатого марта, в 13:00 здесь пройдет организуемый командой наукограда «Reactor Community» фестиваль сноубордистов «MadCroc-2018», приуроченный к концу зимнего сезона.

Принять участие в соревнованиях может любой желающий, так как регистрации проводится на абсолютно бесплатной основе. Достаточно только иметь при себе доску и уметь на ней кататься.

Помериться силами экстремалам предстоит в категории «Абсолют», а это значит, что зрителей ожидают головокружительные и опасные трюки, которые участники будут выполнять по ходу своего заезда.

Что же до результатов соревнований, то десять лучших, по мнению жюри, райдеров получат призы и подарки от спонсоров состязаний.

К слову, организаторы не ограничиваются одними зимними видами спорта. К примеру, осенью здесь же проходит ежегодный чемпионат среди любителей маунтин-байков «Reactor Autumn Cup».

 
 
Автор новости: Степан Федоров

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