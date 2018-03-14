|
14 марта 2018
Спорт
Обнинские сноубордисты померяются силами на склоне горнолыжки
Совсем скоро на обнинской горнолыжке пройдет одно из самых важных событий в жизни экстремалов наукограда.
Семнадцатого марта, в 13:00 здесь пройдет организуемый командой наукограда «Reactor Community» фестиваль сноубордистов «MadCroc-2018», приуроченный к концу зимнего сезона.
Принять участие в соревнованиях может любой желающий, так как регистрации проводится на абсолютно бесплатной основе. Достаточно только иметь при себе доску и уметь на ней кататься.
Помериться силами экстремалам предстоит в категории «Абсолют», а это значит, что зрителей ожидают головокружительные и опасные трюки, которые участники будут выполнять по ходу своего заезда.
Что же до результатов соревнований, то десять лучших, по мнению жюри, райдеров получат призы и подарки от спонсоров состязаний.
К слову, организаторы не ограничиваются одними зимними видами спорта. К примеру, осенью здесь же проходит ежегодный чемпионат среди любителей маунтин-байков «Reactor Autumn Cup».
Просмотров: 91
Последние новости из рубрики «Спорт»:
13 марта 2018
В день выборов обнинцы смогут взять автограф у звезд спорта
Эта акция станет очередным этапом для привлечения электората на избирательные участки. Проект называется
8 марта 2018
Обнинская спортсменка выиграла серебро в пулевой стрельбе
Турнир по пулевой стрельбе, проходивший в расположенном в Липецкой области селе Конь-Колодезь, удивил
5 марта 2018
Организация турнира на призы «Обнинскоргсинтеза» покорила гостей наукограда!
Лыжный турнир на призы известной компании прошел в минувшие выходные. В соревнованиях приняли участие
28 февраля 2018
В Обнинске прошел лыжный мастер-класс для иностранных студентов
В Обнинске представители молодежи предприятия ОНПП «Технология» показали иностранным студентам института
27 февраля 2018
Лыжники наукограда поборются за денежный приз в полмиллиона рублей!
Компания «Обнинскоргсинтез» и СДЮСШОР «Квант» приглашают всех желающих на соревнования по лыжным гонкам,
27 февраля 2018
Обнинские дзюдоисты одержали новые победы
На днях в столице нашего региона состоялись соревнования по дзюдо на «Кубок губернатора Калужской области».
22 февраля 2018
Обнинские дзюдоисты отбили очередные медали
В очередной раз свои лидерские качества продемонстрировали спортсмены обнинской ДЮСШ «Держава». В числе
16 февраля 2018
Обнинские борцы снова лидируют на татами
Очередные награды привезли домой воспитанники обнинской ДЮСШ «Держава». Так, спортсмены наукограда на
12 февраля 2018
Обнинские чиновники завоевали бронзу в лыжных гонках
В минувшие выходные прошли самые масштабные лыжные соревнования – Лыжня России. В Обнинске на старт вышли
12 февраля 2018
С каждым годом все больше обнинцев встает на лыжи
Катание на лыжах – один из самых любимых горожанами видов зимних развлечений. Так, на лыжероллерной трассе
Архив новостей
Самое оцененное
15 февраля 2018
Обнинским школьникам рассказали о половом воспитании
Необычный урок провели для старшеклассников наукограда обнинские студенты
8 марта 2018
В Обнинске задержаны подозреваемые в убийстве студентки ИАТЭ
Два года назад страшная трагедия потрясла жителей первого наукограда.
5 марта 2018
В окрестностях Обнинска развернули торговлю самогонными апаратами и дровами
Бдительные обнинцы направили обращение в
Самое читаемое
Криминал
5 марта 2018
Видеокамеры, установленные в подъезде жилого дома, оправдали себя через несколько дней
ЖКХ
2 марта 2018
Обнинцам рекомендуют игнорировать призывы о массовой установке счетчиков на воду
Лента новостей
14 марта 2018
Обнинские звезды спорта рассказали, где они будут раздавать автографы поклонникам
Известные...
14 марта 2018
Балабановские свадьбы стали политизированными
В...
14 марта 2018
Жители Обнинска жалуются на дефицит «добра»
Как...
13 марта 2018
Обнинские мамы не торопятся за пособием на первенца
Жители...
13 марта 2018
Коммунальщикам напомнили об ответственности за плохую работу
Несмотря...
13 марта 2018
Чиновники и депутаты Обнинска и Кривского устроили креативную агитацию
Интересный...
13 марта 2018
Попытка обмануть банк закончилась уголовным делом
В...
12 марта 2018
Под Обнинском
В...
12 марта 2018
Три мэра Обнинска позовут людей на выборы
Завтра...
8 марта 2018
Под Обнинском выявлен факт неуплаты налогов
Следственное...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
4
Мэр Обнинска поздравляет всех женщин с наступающим праздником
2
2
Мэр Обнинска пообещал решить транспортные проблемы льготников в этом году
3
2
В Калужской области задержали исламских террористов!
4
1
Обнинцев ждут еще три ярмарки выходного дня в этом сезоне
5
1
Под Обнинском установили «противососулечные ежи»
1
12
Обнинские пассажиры возмущены появлением металлических оград на остановках
2
11
Обнинский бизнесмен стал свидетелем уничтожения собственного товара
3
8
В Обнинске уборку дворовых проездов решили переложить на плечи жильцов
4
7
У обнинской КБ№8 нет шансов стать частью здравоохранения области
5
4
Мэр Обнинска поздравляет всех женщин с наступающим праздником
1
12
Обнинские пассажиры возмущены появлением металлических оград на остановках
2
12
Высотки у Плазы будут строить без учета мнения жителей!
3
11
Обнинский бизнесмен стал свидетелем уничтожения собственного товара
4
10
Обнинские управляющие компании показали свою несостоятельность?
5
9
Строительство высоток у «Плазы» спровоцирует образовательный коллапс?
Доска объявлений
События
94
Компьютеры
309
Работа
724
Недвижимость
815
Авто-мото
455
Бытовая техника
365
Мебель
437
Одежда
347
Животные
1073
Оргтехника
67
Мобильная связь
161
Услуги
2458
Разное
1181
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.