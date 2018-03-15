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Жительница Обнинска чуть не лишилась автомобиля из-за шести тысяч рублей

15 марта 2018
Общество


Жительница Обнинска чуть не лишилась автомобиля из-за шести тысяч рублей

В Обнинске судебные приставы заставили жительницу города оплатить все имеющиеся у нее штрафы ГИБДД.

Как уточнил начальник этой службы Вадим ТИМОФЕЕВ, всего их было 13 – на сумму шесть тысяч рублей.

Молодая особа лихо водила автомобиль и периодически нарушала правила дорожного движения, за что ее и наказывали. Вот только оплачивать свои долги она не спешила. Ситуацию изменила недавняя ее беседа с представителями отдела судебных приставов наукограда, которые предупредили девушку о том, что на ее счета и дорогостоящий автомобиль будет наложен арест. В тот же день она все и оплатила.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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