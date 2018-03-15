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15 марта 2018
Общество
Жительница Обнинска чуть не лишилась автомобиля из-за шести тысяч рублей
В Обнинске судебные приставы заставили жительницу города оплатить все имеющиеся у нее штрафы ГИБДД.
Как уточнил начальник этой службы Вадим ТИМОФЕЕВ, всего их было 13 – на сумму шесть тысяч рублей.
Молодая особа лихо водила автомобиль и периодически нарушала правила дорожного движения, за что ее и наказывали. Вот только оплачивать свои долги она не спешила. Ситуацию изменила недавняя ее беседа с представителями отдела судебных приставов наукограда, которые предупредили девушку о том, что на ее счета и дорогостоящий автомобиль будет наложен арест. В тот же день она все и оплатила.
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