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Обнинские «управляшки» ждут волшебного пендаля?

16 марта 2018
Благоустройство


Обнинские «управляшки» ждут волшебного пендаля?

Очередной снегопад стал явной неожиданностью для большинства обнинских управляющих компания.

Частные коммунальщики после показательных выступлений по очистке дворов в предыдущий раз, так и не смогли привести в порядок большую часть территории первого наукограда, поэтому очередная порция осадков лишь усугубила ситуацию.

- Это какой-то кошмар, ходить по этой каше и не поломать ноги просто невозможно, - жалуется пенсионерка Лилия Сергеевна.- Ладно, уже дворники проезжую часть не чистят, но хоть трактором проехать можно? Это просто издевательство. Я так считаю!

Видимо, чтобы коммунальные управленцы активизировались, им о необходимости работать должны в очередной раз напомнить в мэрии. Ведь именно в таком режиме шла уборка дворов всю зиму. Ну а сейчас, учитывая, что на календаре середина марта, управляющие компании и вовсе уверены, что снег, который не уберут они, в скором времени растопит солнышко.


 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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