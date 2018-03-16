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16 марта 2018
Благоустройство
Обнинские «управляшки» ждут волшебного пендаля?
Частные коммунальщики после показательных выступлений по очистке дворов в предыдущий раз, так и не смогли привести в порядок большую часть территории первого наукограда, поэтому очередная порция осадков лишь усугубила ситуацию.
- Это какой-то кошмар, ходить по этой каше и не поломать ноги просто невозможно, - жалуется пенсионерка Лилия Сергеевна.- Ладно, уже дворники проезжую часть не чистят, но хоть трактором проехать можно? Это просто издевательство. Я так считаю!
Видимо, чтобы коммунальные управленцы активизировались, им о необходимости работать должны в очередной раз напомнить в мэрии. Ведь именно в таком режиме шла уборка дворов всю зиму. Ну а сейчас, учитывая, что на календаре середина марта, управляющие компании и вовсе уверены, что снег, который не уберут они, в скором времени растопит солнышко.
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