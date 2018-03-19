Обнинские коммунальщики надеются на потепление?

Учитывая, как лихорадит погоду в последние несколько лет тем, что в конце марта на улицах можно увидеть сугробы уже никого не удивишь, однако, что действительно бросается в глаза, так это его количество.И все бы ничего, но ведь эту картину мы можем наблюдать с февраля, когда выпавший за пару дней уровень осадков практически парализовал все движение в городе, и справиться с последствиями работники МПКХ и управляющих компаний не в силах до сих пор.Так, например, стоит только немного отклониться от основных магистралей, так неизбежно сталкиваешься с риском сломать себе ноги, поскользнувшись на льду, или увязнув в оставленных после трактора снежных заносах.Кроме того свисающие с крыш домов сосульки и сугробы в человеческий рост давно уже превратились в часть городского пейзажа.К слову, сроки уборки всего этого безобразия переносили уже не раз, и крайней датой исчезновения снега с улиц наукограда было обозначено двадцатое марта.Иными словами, коммунальщикам остался один день, чтобы оправдать надежды горожан, и, судя по прогнозам погоды на ближайшие сутки, полагаться им приходится только на собственные силы.