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Обнинские коммунальщики надеются на потепление?

19 марта 2018
ЖКХ


Обнинские коммунальщики надеются на потепление?

Учитывая, как лихорадит погоду в последние несколько лет тем, что в конце марта на улицах можно увидеть сугробы уже никого не удивишь, однако, что действительно бросается в глаза, так это его количество.

И все бы ничего, но ведь эту картину мы можем наблюдать с февраля, когда выпавший за пару дней уровень осадков практически парализовал все движение в городе, и справиться с последствиями работники МПКХ и управляющих компаний не в силах до сих пор.

Так, например, стоит только немного отклониться от основных магистралей, так неизбежно сталкиваешься с риском сломать себе ноги, поскользнувшись на льду, или увязнув в оставленных после трактора снежных заносах.

Кроме того свисающие с крыш домов сосульки и сугробы в человеческий рост давно уже превратились в часть городского пейзажа.

К слову, сроки уборки всего этого безобразия переносили уже не раз, и крайней датой исчезновения снега с улиц наукограда было обозначено двадцатое марта.

Иными словами, коммунальщикам остался один день, чтобы оправдать надежды горожан, и, судя по прогнозам погоды на ближайшие сутки, полагаться им приходится только на собственные силы.

 
 
Автор новости: Степан Федоров

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