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19 марта 2018
ЖКХ
Обнинские коммунальщики надеются на потепление?
И все бы ничего, но ведь эту картину мы можем наблюдать с февраля, когда выпавший за пару дней уровень осадков практически парализовал все движение в городе, и справиться с последствиями работники МПКХ и управляющих компаний не в силах до сих пор.
Так, например, стоит только немного отклониться от основных магистралей, так неизбежно сталкиваешься с риском сломать себе ноги, поскользнувшись на льду, или увязнув в оставленных после трактора снежных заносах.
Кроме того свисающие с крыш домов сосульки и сугробы в человеческий рост давно уже превратились в часть городского пейзажа.
К слову, сроки уборки всего этого безобразия переносили уже не раз, и крайней датой исчезновения снега с улиц наукограда было обозначено двадцатое марта.
Иными словами, коммунальщикам остался один день, чтобы оправдать надежды горожан, и, судя по прогнозам погоды на ближайшие сутки, полагаться им приходится только на собственные силы.
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