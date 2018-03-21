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21 марта 2018
Транспорт
С воскресенья электрички будут ходить по-новому
С этого дня, как сообщили в ЦППК, транспорт переходит на летнее расписание. Однако изменений, которые коснутся обнинцев, не так уж много. Так поезд №6111/6112 Калуга-1 –Москва будет курсировать по рабочим дням. Будут назначены два дополнительных поезда №6384 Малоярославец - Москва и № 6113/6114 Калуга-1 –Москва. Также электричка под номером 6583, которая курсировала из столицы до Апрелевки, теперь будет ходить до Малоярославца.
Обнинцам, которые планируют в воскресенье выехать в другие города, воспользовавшись железнодорожным транспортом, стоит учесть эти изменения.
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