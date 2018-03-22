В обнинской больнице на перчатки потратят шесть миллионов рублей

Соответствующий лот на портале Закупок руководство КБ№8 разместило 21 марта.В документах фигурируют пятьдесят позиций. Кроме медицинских перчаток будут закуплены и перчатки для хозяйственных целей. На последние потратят 252 тысячи рублей.Поставщики могут подавать свои заявки до шестого апреля, сам аукцион пройдет тринадцатого апреля. Общая стоимость закупки составляет шесть миллионов 345 тысяч рублей. В ходе торгов цена может быть снижена.Ранее руководство Кб №8 уже разместило несколько лотов на закупку медикаментов, в том числе рентгеновской пленки.



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