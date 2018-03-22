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22 марта 2018
Благоустройство
Балабановский рынок загадили птицы
Тем не менее, уходить с насиженных мест предприниматели не торопятся, разворачивая продажу не каждый день недели, а ближе к выходным, одновременно ожидая начала дачного сезона, который принесет им московских покупателей, приезжающих за овощами и фруктами по дороге на боровские дачи.
До этого времени часть прилавков под открытым небом пустуют, но по факту находятся в аренде. В доказательство тому бетонные ряды оберегают деревянные настилы и голуби, которые превратили эту «бронь» в настоящий птичий туалет.
Несомненно, перед началом продаж никто из торговцев не проводит дезинфекцию рабочих мест антисептиками. А потому у балабановцев велика вероятность приобрести товар, в буквальном смысле, загаженный испражнениями пернатых.
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