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Балабановский рынок загадили птицы

22 марта 2018
Благоустройство


Балабановский рынок загадили птицы

Торговцы, ведущие свой бизнес на балабановском муниципальном рынке, переживают не лучшие времена.

Тем не менее, уходить с насиженных мест предприниматели не торопятся, разворачивая продажу не каждый день недели, а ближе к выходным, одновременно ожидая начала дачного сезона, который принесет им московских покупателей, приезжающих за овощами и фруктами по дороге на боровские дачи.

До этого времени часть прилавков под открытым небом пустуют, но по факту находятся в аренде. В доказательство тому бетонные ряды оберегают деревянные настилы и голуби, которые превратили эту «бронь» в настоящий птичий туалет.

Несомненно, перед началом продаж никто из торговцев не проводит дезинфекцию рабочих мест антисептиками. А потому у балабановцев велика вероятность приобрести товар, в буквальном смысле, загаженный испражнениями пернатых.


 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

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