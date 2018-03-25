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25 марта 2018
Культура
Балабановцы узнают всё
В соседнем с Обнинском Балабанове на улицах города начали устанавливать информационные доски.
Несколько месяцев назад первая из них появилась возле здания администрации, и теперь двадцать аналогичных устройств разместят во всех микрорайонах муниципалитета.
Ранее с инициативой организовать оповещение балабановцев во всех уголках города выступила директор ДК Ирина НИКИФОРЕНКО, которая посетовала, что о мероприятиях, проводимых в стенах учреждения культуры, знают не все местные жители, поскольку не каждый имеет привычку регулярно отслеживать новости в соцсетях и печатных СМИ. А потому расклейка объявлений в «проходных» местах по-прежнему самый действенный рекламный ход.
Однако клеить объявления на стены домов – не эстетично, а потому администрация пообещала решить данный вопрос путем установки стационарных информационных досок.
Теперь эту муниципальную собственность будут использовать не только для оповещения о культурных и спортивных мероприятиях, но и для информирования населения по важным для города вопросам.
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