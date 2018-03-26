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26 марта 2018
Криминал
Обнинские полицейские предотвратили каржу спиртного из магазина
Недавно обнинскими полицейскими была предотвращена очередная попытка кражи из магазина.
Задержанными оказались двое ранее судимых жителей Московской области 1997-го и 1998-го годов рождения, которые специально приехали в наукоград для совершения кражи.
Зайдя в один из крупных супермаркетов, мужчины спрятали под курками две бутылки ликера и две бутылки коньяка, а для оплаты предъявили лишь пиво.
Подобный трюк довольно распространен среди магазинных воров, а потому сотрудники охраны, почувствовали неладное, и попросили молодых людей задержаться до выяснения всех обстоятельств.
Прибывший на место происшествия наряд полиции изъял ворованный алкоголь у задержанных и доставил гостей из соседней области прямиком в дежурную часть.
В настоящее время по данному факту было возбуждено уголовное дело, а подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.
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