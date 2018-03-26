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Обнинские полицейские предотвратили каржу спиртного из магазина

26 марта 2018
Криминал


Обнинские полицейские предотвратили каржу спиртного из магазина

Недавно обнинскими полицейскими была предотвращена очередная попытка кражи из магазина.

Задержанными оказались двое ранее судимых жителей Московской области 1997-го и 1998-го годов рождения, которые специально приехали в наукоград для совершения кражи.

Зайдя в один из крупных супермаркетов, мужчины спрятали под курками две бутылки ликера и две бутылки коньяка, а для оплаты предъявили лишь пиво.

Подобный трюк довольно распространен среди магазинных воров, а потому сотрудники охраны, почувствовали неладное, и попросили молодых людей задержаться до выяснения всех обстоятельств.

Прибывший на место происшествия наряд полиции изъял ворованный алкоголь у задержанных и доставил гостей из соседней области прямиком в дежурную часть.

В настоящее время по данному факту было возбуждено уголовное дело, а подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.

 
 
Автор новости: Степан Федоров

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