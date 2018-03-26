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26 марта 2018
Силовики
Главный полицейский Обнинска поощрил членов общественного совета
В начале встречи Сергей Сергеевич познакомился с приглашенными членами Общественного совета.
В рамках встречи отдельного внимания были удостоены некоторые члены совета, в частности Дмитрий ЗАЕЛЕНКОВ, на плечи которого легла организация одного из этапов конкурса-смотра художественной самодеятельности среди территориальных органов внутренних дел Калужской области.
В рамках заседания в числе ряда рассмотренных вопросов были также затронуты темы фиктивной регистрации граждан, нарушений в сфере миграционного законодательства и методы борьбы с преступлениями в сфере мошенничества. Начальник ОМВД в свою очередь привел статистику конкретных преступлений и рассказал о криминогенной обстановке в целом. Также участники совета обсудили изменения действующего административного законодательства.
В завершении встречи участники заседания запланировали проведение ряда мероприятий с участием членов Общественного совета и личного состава ОМВД, в том числе были намечены встречи руководства с трудовыми коллективами и проведение информационных пропагандистских акций.
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