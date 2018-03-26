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Юристов Горсобрания хотят порадовать ремонтом

26 марта 2018
Власть


Юристов Горсобрания хотят порадовать ремонтом

Обновить избранники народа решили 405 кабинет.

Причем ремонтировать подрядчикам предстоит все и сразу, начиная от пола и заканчивая потолком. По условиям аукциона, в случае если будет определен победитель, апгрейд должен произойти до первомайских праздников.

- Мы планировали ремонт этого кабинета уже на протяжении лет пяти, - обрисовал ситуацию журналистам портала Obninsk.Name вице-спикер Горсобрания Владимир НАВОЛОКИН. - То денег не было, то два нерадивых подрядчика вышли, а потом отказались проводить работы, а кабинет требует ремонта.

К модернизации территории в Горсобрание решили подойти по-хозяйски и не ограничились лишь заменой обоев. Новыми будут даже розетки, выключатели и светильники. На эти цели планируется потратить чуть больше 175 тысяч рублей. По словам Наволокина, юридический отдел, который сейчас занимает это помещение, является самым проходимым местом Горсобрания.

- Мы найдем, куда переместить сотрудников на время ремонта. У нас есть 400-й кабинет, так что работа юридического отдела не пострадает, - резюмировал Владимир Васильевич.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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