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26 марта 2018
Власть
Юристов Горсобрания хотят порадовать ремонтом
Причем ремонтировать подрядчикам предстоит все и сразу, начиная от пола и заканчивая потолком. По условиям аукциона, в случае если будет определен победитель, апгрейд должен произойти до первомайских праздников.
- Мы планировали ремонт этого кабинета уже на протяжении лет пяти, - обрисовал ситуацию журналистам портала Obninsk.Name вице-спикер Горсобрания Владимир НАВОЛОКИН. - То денег не было, то два нерадивых подрядчика вышли, а потом отказались проводить работы, а кабинет требует ремонта.
К модернизации территории в Горсобрание решили подойти по-хозяйски и не ограничились лишь заменой обоев. Новыми будут даже розетки, выключатели и светильники. На эти цели планируется потратить чуть больше 175 тысяч рублей. По словам Наволокина, юридический отдел, который сейчас занимает это помещение, является самым проходимым местом Горсобрания.
- Мы найдем, куда переместить сотрудников на время ремонта. У нас есть 400-й кабинет, так что работа юридического отдела не пострадает, - резюмировал Владимир Васильевич.
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