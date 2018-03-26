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За три месяца из Обнинска вывезли в три раза больше снега, чем за всю прошлую зиму

26 марта 2018
ЖКХ


За три месяца из Обнинска вывезли в три раза больше снега, чем за всю прошлую зиму

Как сообщил на сегодняшней планерке вице-мэр по коммуналке Вячеслав ЛЕЖНИН, в Обнинске по-прежнему продолжаются мероприятия по вывозу снега и общему приведению города в порядок.

Кстати сказать, количество осадков, выпавших с начала года, бьет все мыслимые и немыслимые рекорды. Как отрапортовал Вячеслав Вячеславович, с начала этого года из Обнинска было вывезено порядка 70 613 тысяч кубических метров снега.

- Это в три раза больше, чем в прошлом году, - резюмировал Лежнин.

Отметим, что уже в следующий понедельник официально стартует сезон субботников. Однако сдвинется ли график уборки территорий, пока неизвестно.

 
 
Автор новости: Любовь Мартышевская

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