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В обнинских кинтеатрах отменены все сеансы в связи с трауром

28 марта 2018
Общество


В обнинских кинтеатрах отменены все сеансы в связи с трауром

Сегодня, 28-го марта, в связи с общероссийским днем траура, отменены показы всех фильмов в обнинских кинотеатрах: «Синема де Люкс» и «Мир».

Вместо этого по инициативе руководителя комплекса «Синема де Люкс» Андрея ОГНЕВА пройдет инструктаж по пожарной безопасности для всех желающих. В рамках мероприятия будет дана информация о том, как правильно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, как правильно эвакуироваться из ТРК «Плаза».

Инструктажи начнутся с 18:00 и будут проходить каждые полчаса до восьми вечера.

Кроме того, со второго апреля во всех кинотеатрах перед началом показа фильма будут демонстрироваться ролики о соблюдении правил пожарной безопасности.

 
 
Автор новости: Любовь Мартышевская

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