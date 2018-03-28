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28 марта 2018
Общество
В обнинских кинтеатрах отменены все сеансы в связи с трауром
Сегодня, 28-го марта, в связи с общероссийским днем траура, отменены показы всех фильмов в обнинских кинотеатрах: «Синема де Люкс» и «Мир».
Вместо этого по инициативе руководителя комплекса «Синема де Люкс» Андрея ОГНЕВА пройдет инструктаж по пожарной безопасности для всех желающих. В рамках мероприятия будет дана информация о том, как правильно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, как правильно эвакуироваться из ТРК «Плаза».
Инструктажи начнутся с 18:00 и будут проходить каждые полчаса до восьми вечера.
Кроме того, со второго апреля во всех кинотеатрах перед началом показа фильма будут демонстрироваться ролики о соблюдении правил пожарной безопасности.
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