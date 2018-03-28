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28 марта 2018
Мероприятия
В Боровском районе прошли скорбные акции
Жители Балабанова и районного центра собрались на акции «Свеча памяти» целыми семьями.
Люди принесли свечи, цветы и игрушки, которые после молебна возложили к самодельным плакатам с надписями «Кемерово, мы с тобой». Участники акции были немногословны, сказав, что боль, которую сейчас испытывают семьи погибших, разделяет каждый россиянин.
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