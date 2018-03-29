В «Балабаново City» боятся чужого снега

На днях в дежурную часть МВД по Боровскому району поступило сообщение о краже от одного из сетевых магазинов.

За три месяца из Обнинска вывезли в три раза больше снега, чем за всю прошлую зиму

Представители управляющей компании, обслуживающей новый микрорайон "Балабаново City", сообщили о своей фобии.В частности, коммунальщики боятся снега, скопившегося на территории соседствующего сетевого магазина, а также сугробов, скопившихся возле ливневой канализации от ТЦ "Сказис" до тоннеля. В УК боятся, что во время оттепели этот снег станет причиной затопления территории микрорайона "Балабаново City".Поскольку руководители данных торговых предприятий на обращения частных коммунальщиков не реагируют, последние попросили помощи у администрации города. Там обещали найти пути воздействия на несговорчивых бизнесменов и предотвратить подтопление территорий самого нового микрорайона города.