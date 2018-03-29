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29 марта 2018
ЖКХ
В «Балабаново City» боятся чужого снега
В частности, коммунальщики боятся снега, скопившегося на территории соседствующего сетевого магазина, а также сугробов, скопившихся возле ливневой канализации от ТЦ "Сказис" до тоннеля. В УК боятся, что во время оттепели этот снег станет причиной затопления территории микрорайона "Балабаново City".
Поскольку руководители данных торговых предприятий на обращения частных коммунальщиков не реагируют, последние попросили помощи у администрации города. Там обещали найти пути воздействия на несговорчивых бизнесменов и предотвратить подтопление территорий самого нового микрорайона города.
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