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В «Балабаново City» боятся чужого снега

29 марта 2018
ЖКХ


В «Балабаново City» боятся чужого снега

Представители управляющей компании, обслуживающей новый микрорайон "Балабаново City", сообщили о своей фобии.

В частности, коммунальщики боятся снега, скопившегося на территории соседствующего сетевого магазина, а также сугробов, скопившихся возле ливневой канализации от ТЦ "Сказис" до тоннеля. В УК боятся, что во время оттепели этот снег станет причиной затопления территории микрорайона "Балабаново City".

Поскольку руководители данных торговых предприятий на обращения частных коммунальщиков не реагируют, последние попросили помощи у администрации города. Там обещали найти пути воздействия на несговорчивых бизнесменов и предотвратить подтопление территорий самого нового микрорайона города.


 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

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