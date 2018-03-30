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30 марта 2018
Экология
Жителей Обнинска приглашают принять участие в бумажном конкурсе
В период с 25 апреля по 18 мая на территории Калужской области пройдет эко-марафон – соревнования по сбору макулатуры между городами и районами региона.
В роли организаторов акции выступают Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области совместно с Всероссийским социально ответственным проектом «Эко-Марафон Переработка».
Принять участие в конкурсе могут как организации, так и все желающие граждане.
Сбор макулатуры будет производиться силами организаторов акции согласно плану – графику. При этом рекомендуемый минимум - 300 кг макулатуры.
В Обнинске сбор и вывоз макулатуры будет проходить 15 мая 2018.
Для участия в мероприятии и вывоза макулатуры организация или частное лицо заполняет анкету на сайте Эко-марафона: www.sdai-bumagu.com/, нажав на кнопку «Заявка» в правом верхнем углу.
В случае если общий результат области будет более 100 тонн, финалисты получат ценные призы: 1 место – аллея из 10 саженцев редких пород деревьев, 2 место – ЭкоКинофестиваль, 3 место – уличный спортивный комплекс.
Подробности о мероприятии можно узнать на сайте: http://www.sdai-bumagu.com/ и у контактного лица: т. 8- 953-336-53-33, i@sdai-bumagu.com (Cветлана).
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