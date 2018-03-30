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30 марта 2018
Официально
Обнинские охотники смогут вдоволь пострелять уже в апреле
Губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ подписал постановление, согласно которому охотники, любители водоплавающей и боровой дичи, смогут беспрепятственно охотиться в общедоступных и закрепленных угодьях региона.
Отметим, что в неустановленных местах устраивать «погоню» за добычей нельзя, подобное может навлечь административную ответственность.
Сезон охоты открывается уже в апреле. Официально старт объявлен 13-го апреля. Завершение – 22 числа.
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