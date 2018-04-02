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Очередной турнир по дзюдо на призы компании «Обнинскоргсинтез» прошел на высшем уровне

2 апреля 2018
Спорт


Очередной турнир по дзюдо на призы компании «Обнинскоргсинтез» прошел на высшем уровне

Вчера в Обнинске прошел 19-й межрегиональный турнир по дзюдо.

Уже много лет подряд одним из главных организаторов и спонсоров данного мероприятия выступает компания «Обнинскоргсинтез».

На этот раз в соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов из самых разных уголков нашей страны, в том числе из Саратова, Ингушетии, Тулы, Москвы, Московской области и других регионов.

Турнир прошел весьма слажено, без каких-либо сбоев или происшествий. В рамках соревнований в очередной раз отличные результаты показали воспитанники обнинской ДЮСШ «Держава», отвоевав сразу несколько медалей. «Золото» досталось Федору ПАПОЧКИНУ, Ирине МАЙСТРУК Екатерине СЕМЕНОВОЙ. На вторую ступень пьедестала взошли Анна КОРОБЕЙНИКОВА, София ДРУШИЦ, Анна МОРОЗ, Андрей МОРОЗ, Таисия ДАЦКЕВИЧ. А по бронзе отвоевали Андрей СВЕРЧКОВ, Артем КАДАНОВ, Никита ТОРЯНИКОВ и Ярослав РОМАНЕНКО.

Все победители и призеры соревнований получили от главного спонсора уникальные призы и награды – 3-Д медали с вращающимся центром, наградные тарелки с символикой турнира, а также специальные медальницы.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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