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У обнинцев выработался иммунитет к гриппу?

3 апреля 2018
Медицина


У обнинцев выработался иммунитет к гриппу?

Несмотря на то, что на улице господствует весна, зима не торопится сдавать свои позиции.

Об этом свидетельствуют возросшие статистические данные по заболеваемости гриппом и ОРВИ. По информации главного санитарного врача первого наукограда Владимира МАРКОВА, за последнюю неделю марта в нашем городе зарегистрировано более тысячи заболевших. Причем болезнь в равной степени поражает взрослых и детей. Чаще всего болеют дети от трех до шести лет, а вот подростки наоборот устойчивы к инфекциям.

Грипп зафиксирован как в Москве, так и в Калужской области, причем на областной центр приходится половина случаев со всего региона. А вот в Обнинске, по словам специалистов, гриппа нет, хотя заболевших ОРВИ достаточно.

Чем вызвана такая устойчивость к вирусу среди местного населения, эпидемиологи не объясняют. А вот горожане предполагают, что это связано с простым нежеланием медиков портить эпидемиологическую картину.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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