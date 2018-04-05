|
5 апреля 2018
Общество
Девушке грозит два года тюрьмы за обман пенсионного фонда
23-летнюю местную жительницу правоохранительные органы подозревают в совершении мошенничества.
Молодая девушка оформила в обнинском отделении Пенсионного Фонда России пенсию по потере кормильца. Сотрудники ведомства сразу предупредили ее, что в случае трудоустройства девушка лишается положенных выплат. Причем сообщить о месте работы она должна сама. На все про все ей дается пять дней.
Когда молодая особа нашла работу, она не стала уведомлять государственную структуру, чтобы продолжать получать выплаты. Но вскоре информация о трудоустройстве горожанки дошла до Пенсионного Фонда, и теперь ее действия квалифицируются, как мошенничество.
В отношении девушки возбуждено уголовное дело. За обман ей грозит реальный срок – до двух лет лишения свободы.
Просмотров: 785
Последние новости из рубрики «Общество» и по тэгам #Пенсионный фонд, #мошенничество, #общество:
4 апреля 2018
Обнинским малышам не «светит» покататься на пони
Практически на всех крупных массовых мероприятиях можно наблюдать парочку ездовых животных и скопившуюся
2 апреля 2018
Приобщать обнинцев к здоровому образу жизни начнут уже завтра
С 3 по 8 апреля в наукограде, как и в ряде других городов России, пройдет акция «Будь здоров», приуроченная
28 марта 2018
В обнинских кинтеатрах отменены все сеансы в связи с трауром
Сегодня, 28-го марта, в связи с общероссийским днем траура, отменены показы всех фильмов в обнинских
27 марта 2018
В Обнинске на отлов бродячих животных выделили 325 тысяч рублей
Соответствующий лот размещен на официальном портале Закупок. Отлавливать кошек и собак специализированной
27 марта 2018
Завтра обнинцы смогут почтить память погибших в Кемерове
Страшная трагедия, потрясшая Кемерово и всю страну, не оставила равнодушным ни одного человека. По всей
23 марта 2018
Начальник обнинского почтамта попросил горожан чуть-чуть подождать
Некоторое время назад расположенное на проспекте Ленина самое большое отделение Почты России в Обнинске
23 марта 2018
Бороться с нерадивыми подрядчиками будут при помощи «денежной порки»
Как известно, успешно завершилось голосование по выбору территории, которая попадет в федеральную программу
19 марта 2018
В Обнинске три человека поднимутся на метеомачту
Соответствующий конкурс прошел в день голосования для тех, кто впервые пришел на выборы. Молодые люди
19 марта 2018
Общественная комиссия по благоустройству собралась ради четырех подписей
Сегодня стали известны результаты рейтингового голосования по выбору общественной территории, которая
20 марта 2018
В Балабанове появится наградной знак для особо отличившихся
В начале года Глава города Балабанова Сергей СУДАКОВ озвучил идею утверждения в муниципалитете награды-знака
Архив новостей
Самое оцененное
15 марта 2018
В Обнинск зайдет новый сетевик
Им станет гипермаркет «Карусель», входящий в X5 Retail Group, к которой также относится сеть магазинов
8 марта 2018
В Обнинске задержаны подозреваемые в убийстве студентки ИАТЭ
Два года назад страшная трагедия потрясла жителей первого наукограда.
14 марта 2018
В Калужской области задержали исламских террористов!
Сегодня в Калужской области сотрудниками Федеральной службы безопасности
Самое читаемое
Ну и ну!
22 марта 2018
Заезжие циркачи пугают горожан
Транспорт
24 марта 2018
Обнинцы ждали маршрутку сорок минут
Лента новостей
5 апреля 2018
Под Обнинском проверили, насколько торговые центры готовы к пожарам
Сегодня...
5 апреля 2018
В Боровском районе отдадут дань памяти узникам фашистских концлагерей
11...
5 апреля 2018
Обнинская МУК взяла на обслуживание все аварийные дома
С...
5 апреля 2018
Тюльпанам приказали расцвести к 1 мая
С...
5 апреля 2018
К контролю над реконструкцией стадиона пригласили горожан
В...
5 апреля 2018
Боровские дорожники приступили к активному ямочному ремонту
Исполняющий...
4 апреля 2018
Боровский район готовится к весеннему посеву
Заместитель...
4 апреля 2018
В Фонде капремонта недовольны обнинскими юрлицами
В...
4 апреля 2018
Обнинцев научат, как попрощаться с управляющей компанией
Сегодня...
4 апреля 2018
В Обнинске пройдет пасхальный фестиваль
12...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
21
Обнинцы вынуждены добираться до остановок через болото!
2
3
Обнинские музыканты покорили столицу Чехии
3
3
«Мы призываем детей к спорту, но при этом не можем позаботиться об их безопасности»
4
1
Жительница Обнинска получила условный срок за фиктивную регистрацию иностранцев
5
1
На дорогах Обнинска начался повсеместный ямочный ремонт
1
21
Обнинцы вынуждены добираться до остановок через болото!
2
12
Обнинские пассажиры возмущены появлением металлических оград на остановках
3
10
В Обнинске во время соревнований погиб пловец
4
9
Экс-руководитель боровской администрации Илья Веселов возглавит Минэкономразвития региона
5
9
В Обнинске проверят безопасность культурно-развлекательных заведений
1
21
Обнинцы вынуждены добираться до остановок через болото!
2
12
Обнинские пассажиры возмущены появлением металлических оград на остановках
3
11
Обнинский бизнесмен стал свидетелем уничтожения собственного товара
4
10
В Обнинске во время соревнований погиб пловец
5
10
Обнинские управляющие компании показали свою несостоятельность?
Доска объявлений
События
94
Компьютеры
309
Работа
724
Недвижимость
816
Авто-мото
455
Бытовая техника
365
Мебель
437
Одежда
347
Животные
1073
Оргтехника
67
Мобильная связь
161
Услуги
2458
Разное
1181
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Серкин Е.А.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.