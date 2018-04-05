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Девушке грозит два года тюрьмы за обман пенсионного фонда

5 апреля 2018
Общество


Девушке грозит два года тюрьмы за обман пенсионного фонда

23-летнюю местную жительницу правоохранительные органы подозревают в совершении мошенничества.

Молодая девушка оформила в обнинском отделении Пенсионного Фонда России пенсию по потере кормильца. Сотрудники ведомства сразу предупредили ее, что в случае трудоустройства девушка лишается положенных выплат. Причем сообщить о месте работы она должна сама. На все про все ей дается пять дней.

Когда молодая особа нашла работу, она не стала уведомлять государственную структуру, чтобы продолжать получать выплаты. Но вскоре информация о трудоустройстве горожанки дошла до Пенсионного Фонда, и теперь ее действия квалифицируются, как мошенничество.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело. За обман ей грозит реальный срок – до двух лет лишения свободы.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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