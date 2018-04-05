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Жительница Обнинска получила условный срок за фиктивную регистрацию иностранцев

5 апреля 2018
Миграция


Жительница Обнинска получила условный срок за фиктивную регистрацию иностранцев

Городской суд приговорил местную жительницу к полутора годам лишения свободы условно за фиктивную постановку на учет иностранных граждан.

За год женщина зарегистрировала на территории своей жилплощади 19 человек, за что получила по 650 рублей с каждого.

В связи с этим прокурор города обратился в суд с соответствующим исковым заявлением, которое было удовлетворено судом в полном объеме. 

Кроме этого суд обязал осужденную вернуть полученные за регистрацию деньги.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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