В Обнинске начали готовиться к высадке тюльпанов

В Обнинске по программе «Городская среда» этим летом отремонтируют меньше дворов, чем в прошлом году

Уже неделю в наукограде идет месячник по благоустройству, и хотя погода до недавнего времени не давала коммунальщикам и добровольцам развернуться в полной мере, вместе с потеплением пришла надежда на начало полноценных работ по приведению города в надлежащий вид.Так, например, в зеленом хозяйстве МПКХ уже начали готовить клумбы под высадку цветов. Основное внимание пока уделяется клумбам в центральной части города, однако не останутся без внимания и прочие участки.В настоящий момент труженики коммунального фронта убирают радовавшую глаз горожанам во время холодов разноцветную щепу и приступают к высадке тюльпанов.К слову, в прошлом году Обнинск украсило 140 тысяч различных растений, и можно смело предполагать, что зеленое хозяйство не ударит в грязь лицом, и уже к майским праздникам наукоград расцветет на радость жителям и гостям.