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В Обнинске начали готовиться к высадке тюльпанов

7 апреля 2018
Благоустройство


В Обнинске начали готовиться к высадке тюльпанов

Уже неделю в наукограде идет месячник по благоустройству, и хотя погода до недавнего времени не давала коммунальщикам и добровольцам развернуться в полной мере, вместе с потеплением пришла надежда на начало полноценных работ по приведению города в надлежащий вид.

Так, например, в зеленом хозяйстве МПКХ уже начали готовить клумбы под высадку цветов. Основное внимание пока уделяется клумбам в центральной части города, однако не останутся без внимания и прочие участки.

В настоящий момент труженики коммунального фронта убирают радовавшую глаз горожанам во время холодов разноцветную щепу и приступают к высадке тюльпанов.

К слову, в прошлом году Обнинск украсило 140 тысяч различных растений, и можно смело предполагать, что зеленое хозяйство не ударит в грязь лицом, и уже к майским праздникам наукоград расцветет на радость жителям и гостям.

 
 
Автор новости: Степан Федоров

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