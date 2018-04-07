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7 апреля 2018
Благоустройство
В Обнинске начали готовиться к высадке тюльпанов
Так, например, в зеленом хозяйстве МПКХ уже начали готовить клумбы под высадку цветов. Основное внимание пока уделяется клумбам в центральной части города, однако не останутся без внимания и прочие участки.
В настоящий момент труженики коммунального фронта убирают радовавшую глаз горожанам во время холодов разноцветную щепу и приступают к высадке тюльпанов.
К слову, в прошлом году Обнинск украсило 140 тысяч различных растений, и можно смело предполагать, что зеленое хозяйство не ударит в грязь лицом, и уже к майским праздникам наукоград расцветет на радость жителям и гостям.
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