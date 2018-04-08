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Управляющие компаии призывают обнинцев навести порядок в сушилках

8 апреля 2018
ЖКХ


Управляющие компаии призывают обнинцев навести порядок в сушилках

После трагических событий в Кемерово вопросам пожарной безопасности уделяется повышенное внимание.

В первую очередь это касается мест массового скопления людей, однако не стоит забывать, что большинство пожаров случается не в торговых центрах и не на предприятиях, а именно в жилых домах.

И если следить за соблюдениями всех необходимых мер предосторожности в квартирах задача самих жильцов, то поддержание подъездов в надлежащем состоянии ложится на плечи управляющих компаний.

Так, например, ООО «Управляющая компания» обратилось к жителям дома №2 по улице Гагарина с просьбой навести порядок в общедомовых сушилках, расположенных на этажах. В большинстве своем эти помещения не используются по назначению, и жители хранят там какой-нибудь ненужный хлам.

По крайней мере, в тех комнатах, в которые вообще можно попасть, поскольку двери часто бывают попросту заперты или заколочены.

Всех заинтересованных жильцов попросили разобраться со своим имуществом до девятого апреля, в противном случае сотрудники УК вывезут все оставшиеся вещи на свалку, чтобы не создавать дополнительный риск в случае возникновения чрезвычайной ситуации.


 
 
Автор новости: Степан Федоров

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