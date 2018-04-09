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Из-за паводка обнинским спасателям пришлось эвакуировать семьи из дачных обществ

9 апреля 2018
МЧС


Из-за паводка обнинским спасателям пришлось эвакуировать семьи из дачных обществ

Весна уже давно вступила в свои права, о чем свидетельствует массовый подъем воды в водоемах.

Как рассказал начальник обнинского Управления ГО и ЧС Сергей КРАСКО, активный рост уровня воды в пределах первого наукограда наблюдается с седьмого апреля.

В настоящее время серьезное подтопление наблюдается в таких садовых обществах, как «Электромонтажник» и «Протва». На днях отсюда спасателям даже пришлось эвакуировать две семьи.

Между тем, сотрудники профильного Управления продолжают проводить разъяснительные беседы среди дачников, настоятельно рекомендуя им не посещать дачные участки в ближайшие несколько дней.

Мэр Обнинска Владислав Шапша в свою очередь дал распоряжение продолжать разъяснительную работу с населением, дабы не допустить несчастных случаев.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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