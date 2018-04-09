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9 апреля 2018
МЧС
Из-за паводка обнинским спасателям пришлось эвакуировать семьи из дачных обществ
Как рассказал начальник обнинского Управления ГО и ЧС Сергей КРАСКО, активный рост уровня воды в пределах первого наукограда наблюдается с седьмого апреля.
В настоящее время серьезное подтопление наблюдается в таких садовых обществах, как «Электромонтажник» и «Протва». На днях отсюда спасателям даже пришлось эвакуировать две семьи.
Между тем, сотрудники профильного Управления продолжают проводить разъяснительные беседы среди дачников, настоятельно рекомендуя им не посещать дачные участки в ближайшие несколько дней.
Мэр Обнинска Владислав Шапша в свою очередь дал распоряжение продолжать разъяснительную работу с населением, дабы не допустить несчастных случаев.
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