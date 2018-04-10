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Банкомат в Обнинске «обнесли» на миллион

10 апреля 2018
Криминал


Банкомат в Обнинске «обнесли» на миллион

В наукограде происходит не так уж много резонансных происшествий, однако дерзкие ограбления неизменно привлекают к себе особое внимание как горожан, так и полицейских.

Само преступление было совершено несколько дней назад. Двое мужчин ранним утром взломали двери магазина и, проникнув внутрь, при помощи инструментов вскрыли находящийся там банкомат, похитив денег на сумму более чем один миллион рублей.

Грабители явно неплохо подготовились, так как действовали организованно и отлично знали, где расположены камеры, которые вывели из строя с помощью баллончика с краской.

Впрочем, обнинских полицейских отсутствие съемки камер наблюдения не остановило и в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий ими были установлены личности и местонахождение налетчиков. Злоумышленниками оказались местный житель 1989-го года рождения и его подельник, прибывший из Московской области, 1974-го года рождения.

В настоящий момент оба фигуранта находятся под стражей, а полицейские продолжают расследовать все обстоятельства этого дела. За совершение кражи преступникам грозит до десяти лет лишения свободы.

 
 
Автор новости: Степан Федоров

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