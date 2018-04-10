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10 апреля 2018
Экономика
В Боровском районе наблюдается рост налоговых доходов
Как рассказала начальник финансового отдела администрации Боровского района Анна ГОРЯЧЕВА, за первые три месяца нынешнего года бюджет всех муниципалитетов района исполнен на сумму 583 миллиона 636 тысяч рублей, что на 62 миллиона выше уровня прошлого года.
Причем налоговые поступления составили 221 миллион, а неналоговые – 39 миллионов рублей, а также 323 миллиона поступило в район из бюджетов других уровней. В целом же, рост налоговых доходов за этот период составил 137,8%.
Что касается расходов, то за первый квартал нынешнего года они исполнены на сумму 432,6 миллиона рублей. Наибольший удельный вес составляют траты по образованию (34%), социальной политике (22,5%), а также по жилищно-коммунальному хозяйству (9,2%).
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