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Мужчина заживо сгорел в своем доме

10 апреля 2018
МЧС


Мужчина заживо сгорел в своем доме

Вчера около девяти вечера в деревне Щиглево соседнего с Обнинском Боровского района случился пожар в деревянном жилом доме.

Как рассказывают очевидцы, пламя охватило строение молниеносно. И на момент приезда спасателей уже обвалилась крыша.

К сожалению, хозяин дома – 80-летний пенсионер – спастись не успел. После того, как пламя было локализовано, пожарные обнаружили в руинах его труп.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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