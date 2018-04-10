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10 апреля 2018
МЧС
Мужчина заживо сгорел в своем доме
Вчера около девяти вечера в деревне Щиглево соседнего с Обнинском Боровского района случился пожар в деревянном жилом доме.
Как рассказывают очевидцы, пламя охватило строение молниеносно. И на момент приезда спасателей уже обвалилась крыша.
К сожалению, хозяин дома – 80-летний пенсионер – спастись не успел. После того, как пламя было локализовано, пожарные обнаружили в руинах его труп.
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