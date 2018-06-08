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Ко Дню города маленьких обнинцев ждет приятный сюрприз

8 июня 2018
Благоустройство


Ко Дню города маленьких обнинцев ждет приятный сюрприз

В день рождения города по традиции обнинцы получают подарки.

И этот год не станет исключением. Как рассказала журналистам портала Obninsk.Name директор МП «Городской парк» Жанна ДАВЫДОВА, к этой дате планируется обновить оборудование на детской площадке у «Трумф-Плазы».

- Мы хотели поменять качели, которые пришли в негодность, их давно уже срезали, - рассказывает Жанна Владимировна.

Появятся на площадке и новые элементы, но руководитель МП «Городской парк» не хочет «раскрывать все карты», так как надеется, что этот апгрейд станет сюрпризом для маленьких жителей первого наукограда.

На модернизацию детской площадки изначально планировали потратить 921 тысячу рублей, однако в ходе торгов цена «упала» на 24 процента и теперь не превышает семисот тысяч рублей.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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