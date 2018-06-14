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В мэрии надеются, что новый закон не взвинтит плату за «коммуналку»

14 июня 2018
ЖКХ


В мэрии надеются, что новый закон не взвинтит плату за «коммуналку»

Сегодня депутаты Заксобрания Калужской области примут ряд нормативных документов.

В том числе, они рассмотрят проект областного Закона о благоустройстве. Выхода в свет этого документа в Обнинске ждут давно. Благодаря ему будет поставлена точка в вопросе: кому принадлежат дворовые территории? Отныне за их уборку ответственность полностью возлагается на управляющие компании.

Журналисты портала Obninsk.Name поинтересовались у главы обнинской администрации Владислава ШАПШИ: когда же реально жители смогут почувствовать на себе изменения к лучшему?

Закон принят. Поможет ли от завалов снега будущей зимой?
- Мы за лето подготовим схемы дворов, чтобы осенью на Горсобрании принять их. Надеюсь, готовиться к зиме мы будем уже с работающим Законом и новыми правилами, - прокомментировал Владислав Валерьевич.

Не исключено, что управляющие компании постараются воспользоваться этим документом, чтобы аргументировать очередное повышение тарифов на «коммуналку». Однако в мэрии уверены, что глобального роста платы за ЖКУ не произойдет.

- На самом деле тарифы и так растут, мы это прекрасно знаем. Я считаю, что они достаточные, чтобы решать и эти проблемы, - резюмировал обнинский градоначальник.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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