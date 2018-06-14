В мэрии надеются, что новый закон не взвинтит плату за «коммуналку»

Закон принят. Поможет ли от завалов снега будущей зимой?

Да, ситуация изменится, ведь коммунальщикам невыгодно платить штрафы.

Теперь с управляющих компаний хоть спросить можно будет, а то только и слышно: «Не наша территория»!

Подумайте здраво, где они столько техники возьмут?