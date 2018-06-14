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В Калужской области принят новый закон о благоустройстве

14 июня 2018
Благоустройство


В Калужской области принят новый закон о благоустройстве

Сегодня состоялось очередное заседание сессии Законодательного Собрания нашего региона, на которой депутаты приняли новый закон «О благоустройстве территорий муниципальных образований Калужской области».

В документе конкретизированы такие термины, как «благоустройство», «объекты благоустройства», «прилегающая территория», «дворовая территория». Кроме того, там расширен порядок действий муниципалитетов при определении прилегающей территории, актуализированы и дополнены примерные правила благоустройства.

– В части благоустройства мы должны жить по определенным правилам. Должно быть четко отрегулировано, кто и что должен делать, кто за что отвечает, как создать комфортную среду для проживания наших жителей. В дальнейшем нашим законом будут руководствоваться все муниципалитеты в своей работе по наведению порядка в городах и селах. В целом требования по благоустройству теперь будут более конкретными, – прокомментировал новый закон председатель Заксобрания Виктор БАБУРИН.

Следует отметить, что в муниципалитетах этот документ ждали давно.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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