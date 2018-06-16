Обнинск
Новости
Обнинские отличники правоохранительной службы получили юбилейные медали

16 июня 2018
Силовики


Обнинские отличники правоохранительной службы получили юбилейные медали

Недавно обнинские полицейские подвели итоги работы первого полугодия.

Отчет посетили также представители городской Прокуратуры и Совета ветеранов ОМВД.

Однако началась встреча на торжественной ноте. Перед тем, как обсудить итоги работы начальник ОМВД России по г. Обнинску Сергей ВОРОНЕЖСКИЙ вручил отличившимся сотрудникам медали «100 лет милиции». Среди награжденных - председатель Совета ветеранов ОМВД, сотрудник милиции со стажем работы более 42 лет, полковник внутренней службы в отставке Гимзер ДЗАДЗАМИЯ.

После торжественной части перед участниками совещания выступили с докладами руководители служб. Обсуждались результаты работы следственного отдела, уголовного розыска, а также службы участковых уполномоченных полиции.

Особое внимание было уделено профилактике преступлений и правонарушений в подростковой среде и проведению мероприятий по пропаганде детского дорожно-транспортного травматизма.

По итогам совещания, руководством были определены и поставлены цели и задачи по дальнейшему укреплению и стабилизации криминогенной обстановки.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

Все статьи
автора
290 просмотров

Последние новости из рубрики «Силовики» и по тэгам #полиция обнинска, #лет милиции, #криминогенная обстановка в обнинске:


16 июня 2018

Главный полицейский Обнинска тщательно следит за внешним видом личного состава
На днях начальник обнинского ОМВД, подполковник полиции Сергей ВОРОНЕЖСКИЙ провел строевой смотр личного...
14 июня 2018

Обнинские полицейские побеседовали со школьниками
В период летних каникул обнинские полицейские уделяют особое внимание профилактической работе с подростками.
7 июня 2018

Судебные приставы поставят коллекторов «на место»
Калужские судебные приставы напомнили на днях населению региона о том, что с жалобами на неправомерные...
5 июня 2018

В Обнинске пресекли незаконную торговлю
В Обнинске полицейские совместно с сотрудниками Управления потребительского рынка, транспорта и связи...
3 июня 2018

Не говори «Гоп», пока не перепрыгнешь
В ночь со 2 на 3 июня в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США) состоялся турнир по профессиональном боксу,...
2 июня 2018

В деятельностии ЧОП, охраняющего обнинские школы, прокуратура выявила нарушения
Прокуратура города Обнинска выявила нарушения в деятельности частной охранной организации ООО «ЧОО ПАРТНЕР»...
2 июня 2018

Обнинский ресторан «Лофт» отмечает пятилетие
Сегодня свой юбилей отмечает один из самых популярных ресторанов наукограда. Ровно пять лет исполняется...
30 мая 2018

Горожане напрасно переживают из-за недочетов в «Комфортной среде»
Попасть в программу «Комфортная среда» и получить хотя бы кусочек от общего пирога под названием «благоустройство»...
31 мая 2018

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники ПДН
31 мая - День подразделения по делам несовершеннолетних в органах внутренних дел Российской Федерации.
31 мая 2018

Юных жителей Обнинска приглашают на празднование Дня защиты детей
Довольно большая праздничная программа, посвященная Международному Дню защиты детей, ожидает маленьких...

 Архив новостей
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Серкин Е.А.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.
Код: VK7432