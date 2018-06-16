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16 июня 2018
Силовики
Обнинские отличники правоохранительной службы получили юбилейные медали
Отчет посетили также представители городской Прокуратуры и Совета ветеранов ОМВД.
Однако началась встреча на торжественной ноте. Перед тем, как обсудить итоги работы начальник ОМВД России по г. Обнинску Сергей ВОРОНЕЖСКИЙ вручил отличившимся сотрудникам медали «100 лет милиции». Среди награжденных - председатель Совета ветеранов ОМВД, сотрудник милиции со стажем работы более 42 лет, полковник внутренней службы в отставке Гимзер ДЗАДЗАМИЯ.
После торжественной части перед участниками совещания выступили с докладами руководители служб. Обсуждались результаты работы следственного отдела, уголовного розыска, а также службы участковых уполномоченных полиции.
Особое внимание было уделено профилактике преступлений и правонарушений в подростковой среде и проведению мероприятий по пропаганде детского дорожно-транспортного травматизма.
По итогам совещания, руководством были определены и поставлены цели и задачи по дальнейшему укреплению и стабилизации криминогенной обстановки.
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