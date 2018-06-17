Вспомним всех поименно

22 июня - День памяти и скорби.В этот день в Обнинске на мемориале «Вечный огонь» в 11 часов состоится митинг, посвященный 77 годовщине начала Великой Отечественной войны.22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война - самая кровопролитная за всю историю человечества, которая продолжалась долгих 1418 дней и ночей… В этот день по всей России, а также во всех странах бывшего Советского Союза и во всем Русском мире будут вспоминать «всех погибших, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений».За годы Великой Отечественной войны из Калужского края было призвано 175 464 человека.В период войны на разных фронтах погибло 80 100 воинов-калужан и 56 000 пропало без вести., что составляет примерно 78% от отправленных на фронт призывников.Более 150 уроженцам калужской земли за героические подвиги было присвоено звание героя Советского Союза. Десятки тысяч калужан получили ордена и медали.На Калужской земле нашли свой последний приют более 250 тысяч советских солдат.25 июля 1967 г. указом Президиума Верховного совета СССР "за активное участие в партизанском движении, мужество и стойкость проявленные трудящимися Калужской области в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны, и за достигнутые успехи в хозяйственном и культурном строительстве" Калужская область была награждена орденом Ленина.