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17 июня 2018
Мероприятия
Вспомним всех поименно
В этот день в Обнинске на мемориале «Вечный огонь» в 11 часов состоится митинг, посвященный 77 годовщине начала Великой Отечественной войны.
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война - самая кровопролитная за всю историю человечества, которая продолжалась долгих 1418 дней и ночей… В этот день по всей России, а также во всех странах бывшего Советского Союза и во всем Русском мире будут вспоминать «всех погибших, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений».
За годы Великой Отечественной войны из Калужского края было призвано 175 464 человека.
В период войны на разных фронтах погибло 80 100 воинов-калужан и 56 000 пропало без вести., что составляет примерно 78% от отправленных на фронт призывников.
Более 150 уроженцам калужской земли за героические подвиги было присвоено звание героя Советского Союза. Десятки тысяч калужан получили ордена и медали.
На Калужской земле нашли свой последний приют более 250 тысяч советских солдат.
25 июля 1967 г. указом Президиума Верховного совета СССР "за активное участие в партизанском движении, мужество и стойкость проявленные трудящимися Калужской области в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны, и за достигнутые успехи в хозяйственном и культурном строительстве" Калужская область была награждена орденом Ленина.
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