Обнинску предлагают воспользоваться опытом подмосковных городов

В ночь с 16 на 17 июня, в 01:12 на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о возгорании автомобиля, припаркованного на стоянке по адресу: г. Обнинск, ул. Маркса, 104.

Сегодня на заседании областного Правительства была поднята тема здравоохранения.В этом году из резервного фонда Правительства Российской Федерации Калужской области было выделено 55 миллионов рублей, которые будут потрачены на обновление материально-технической базы детских отделений. Региональный Минздрав планирует закупить новые цифровые рентгеновские комплексы, аппараты УЗИ, электрокардиографы и многое другое.В шестнадцати детских поликлиниках будет проведен ремонт. В число счастливчиков попал и соседний Малоярославецкий район. Не коснутся эти блага лишь первого наукограда, клиника которого имеет федеральное подчинение.Обнинцы уже давно просят областные власти решить этот вопрос и взять КБ №8 под свое крыло. Однако людей уверяют, что подобного опыта нет.- Он существует, если съездить в Электросталь, Протвино, можно увидеть, что там давно все прекрасно разделили. Оставили промышленную медицину, которая подчиняется ФМБА, а остальное все подчиняется горздравотделу, - рассказывают экс-работники аппарата КБ №8 на условиях конфиденциальности.По мнению медиков, региональная власть должна взять на себя ответственность и раз и навсегда разрубить этот гордиев узел.