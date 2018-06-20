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20 июня 2018
Власть
Обнинские депутаты оказались горячими футбольными болельщиками
Он порекомендовал им обязательно посмотреть вечером футбольный матч «Россия-Египет» и поболеть с этими государственными символами за нашу команду. Так что все ушли с заседания в хорошем настроении.
Кстати, наша страна победила в этом матче со счетом: 3:1.
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