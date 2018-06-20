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Обнинские депутаты оказались горячими футбольными болельщиками

20 июня 2018
Власть


Обнинские депутаты оказались горячими футбольными болельщиками

На вчерашнем комитете по ЖКУ Обнинского Горсобрания заместитель председателя комитета Анатолий ШАТУХИН раздал депутатам флажки Российской Федерации.

Он порекомендовал им обязательно посмотреть вечером футбольный матч «Россия-Египет» и поболеть с этими государственными символами за нашу команду. Так что все ушли с заседания в хорошем настроении.

Кстати, наша страна победила в этом матче со счетом: 3:1.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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